В Ивановской области мальчик провалился в 10-метровый колодец с водой

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В субботу, 10 марта, в Ивановской области 12-летний мальчик стал заложником собственной неосведомленности. Ребенок провалился в 10-метровый колодец с водой. На место прибыли медики.

Мальчик стал жертвой игры в неположенном месте и провалился в колодец с водой. По версии родителей, ребенок играл сам на улице и прыгал по снегу, после попал на шифер, прикрывающий колодец. Оказавшись на дне 10-метрового колодца с холодной водой, мальчик понял, что произошло. Взрослые пытались помочь несовершеннолетнему, но попытки завершились неудачно.

Позвонили на линию службы спасения и опустили на веревке лестницу в колодец, чтобы ребенок мог на ней стоять до приезда спасателей. На место ЧП приехала карета скорой помощи. Мальчик цел и невредим.