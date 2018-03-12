В Дагестане полицейский избил подростка

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В Дагестанском Дербенте полицейский жестоко избил подростка за то, что тот не уступил дорогу его автомобилю.

Инцидент произошел на южной автостанции в городе Дербент. Подросток стоял в компании друзей и был полностью поглощен общением, в результате чего не увидел автомобиль, в котором ехал полицейский, и вовремя не покинул проезжую часть. Агрессивный страж порядка сначала подозвал мальчишку к открытой двери автомобиля, и они начали разговаривать, однако вскоре полицейский ударил подростка, схватил, и начал силой усаживать в машину. Сопротивления молодого человека привели к еще одной серии ударов по ногам, в результате чего подростка удалось запихнуть в транспортное средство, где он получил еще несколько ударов.

После избиения, правоохранитель отпустил пострадавшего, и тот покинул место происшествия. Причина таких жестоких воспитательных моментов до сих пор не ясна.