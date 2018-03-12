Убинские врачи отрезали школьнику важный орган из-за халатности

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В Убинске Новосибирской области из-за невнимательности дежурного хирурга 12-летний мальчик остался без важного органа.

В ноябре 2015 год за помощью в Убинскую больницу обратилась семья 12-летнего мальчика, который жаловался на нестерпимую резкую боль в животе. Дежурный врач, сообщив, что спешит в командировку, практически не осматривал мальчика, и с предварительным диагнозом аппендицит или кишечная колика назначил ему консервативное лечение вместо операции. На всю ночь о малолетнем пациенте забыли, а на следующий день был установлен окончательный диагноз: перекрут правого яичка на 360 градусов, некроз яичка, эпидидимит.

В дальнейшем экспертиза установила, что удаления яичка можно было избежать, если бы вовремя был поставлен правильный диагноз и назначено необходимое лечение. Однако несмотря на решение суда, признавшего некачественное оказание медицинской помощи, 2 экспертизы, доказавших причинно-следственную связь между дефектами диагностики и случившимся, а тяжесть вреда здоровью ребенка серьезной, следователи уже 3 раза отказывали в возбуждении уголовного дела.

Однако к делу подключились общественные организации, которые сегодня направили запрос в Следственный комитет России и теперь ожидают его решения.