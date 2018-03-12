В Саранске маленький ребёнок закрыл маму на балконе 4 этажа

Сегодня, 17:52

В Саранске 2-летний мальчик запер свою мать на балконе 4 этажа. Инцидент произошёл по улице Гожувской в доме №37.

Женщина вышла на балкон для развешивания мокрого белья, а её маленький ребёнок нечаянно повернул ручку двери в закрытое положение. Он никак не отреагировал на просьбы матери открыть двери и в итоге пошёл спать. Телефона у девушки с собой не оказалось и она решила просить помощи у прохожих. Те и вызвали спасателей. Им нужно было немного времени, чтобы помочь женщине попасть в квартиру. Работники МЧС забрались по трёхколенной лестнице, используя специальный крюк.

Женщине повезло, что на улице оказались небезразличные люди, которые немедленно позвонили в спасательную службу.