В Смоленске бездушные дети выбросили кошку с восьмого этажа

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Жители Смоленска стали свидетелями бездушности детей. С восьмого этажа маленькие живодеры сбросили кошку. В соцсети «ВКонтакте» собрали 3,5 тыс. рублей для ее лечения.

В Смоленске неравнодушные жители активизировалось вокруг судьбы кошки. Ее выбросили дети с окна восьмого этажа. Сообщается, что в социальной сети «ВКонтакте» Евгения Слепых сообщила о попытке спасти животное.

«У нее много ушибов(от падения, или били — неизвестно) и сломано бедро…операция, нужно ставить штифты в левую лапку…малышка целый день спит и ничего не ест, операция нужна ОЧЕНЬ срочно…», - сообщила автор.

За сутки ей удалось собрать 3,5 тыс. рублей, необходимых для помощи животному. Точная ситуация событий со стороны предполагаемых хозяев животного не известны.