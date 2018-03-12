Неадекватный пассажир экстренно посадил самолет в Минеральных Водах

Сегодня, 15:39

Пилоты самолета экстренно посадили самолет рейса Москва Гюмри из-за неадекватного пассажира. Авиалайнер произвел посадку на аэродроме Минеральных Вод.

Пресс-служба авиакомпании сообщила, что один из пассажиров устроил дебош на борту, из-за чего началась паника. Члены экипажа приняли решение об экстренной посадке. В аэропорту Минеральных Вод дебошира ожидали правоохранители.

За неадекватное поведение на борту самолета мужчина оплатит штраф. Авиалайнер через полчаса снова отправился в пункт назначения. Провинившегося пассажира в ближайшее время доставят в родной город для оформления административного нарушения.