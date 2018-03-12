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В Тюмени ребенок отгрыз и съел кусок ртутного градусника

Сегодня, 15:43

В Тюмени прошедшие выходные стали «горячими» для врачей скорой помощи и педиатрических отделений больниц. Было зафиксировано четыре чрезвычайных происшествия, когда детям пришлось оказывать экстренную помощь. Например, двухлетний мальчик отгрыз и проглотил кусок градусника с ртутью.

Как сообщают тюменские медики, родители не уследили за ребенком, занимаясь своими делами. Мальчик добрался до домашней аптечки, нашел в ней градусник и откусил от него кусок. Родители немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Медики промыли ребенку желудок, затем отвезли в больницу для дальнейшего обследования.

В воскресенье также в Тюмени произошел несчастный случай с четырехлетней девочкой, которая вылила на себя чашку с кипятком. Годовалый мальчик был доставлен в больницу с признаками ожога гортани и отравления после того, как выпил жидкость для снятия маникюрного лака. Двухлетняя девочка умудрилась проглотить мамин браслет. Это только самые вопиющие случаи, случившиеся на выходные с детьми в Тюмени.


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