В Татарстане мужчина захлебнулся в выгребной яме

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В Татарстане мужчина погиб во время чистки выгребной ямы. Трагедия имела место в Высокогорском районе. 61-летний погибший застрял на глубине нескольких метров 8 марта.

Данная информация поступила от пресс-службы СУ СКР. По предварительной версии, мужчина был занят вычищением ямы, которая была сделана из закопанных в землю автомобильных покрышек. В результате этого процесса он по непонятной на данный момент причине упал в неё. Следствие на данный момент предполагает, что он попросту не смог выбраться оттуда, так как там было достаточно глубоко. Труп нашла его супруга, но попытки вытащить тело при помощи соседей не увенчались успехом. После этого была вызвана экстренная служба. Тело отвезли на экспертизу.

Сейчас полиция занимается доследственной проверкой, чтобы выявить все обстоятельства данной трагедии.