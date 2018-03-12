В Москве старушка пообещала взорвать многоэтажный дом вместе с жителями

Сегодня, 15:22

В Москве произошло чрезвычайное происшествие, заставившее правоохранителей, саперов и кинологов мчаться в Свиблово. Перед этим старушка позвонила в полицию и пообещала взорвать многоэтажный дом вместе с жителями.

Приехавшие по адресу сотрудники специальных служб оцепили здание. Пока полицейские допрашивали пенсионерку, взрывотехники и кинологи со специально обученными собаками обследовали дом и квартиру «телефонной террористки». В ходе опроса выяснилось, что пожилой женщине мешают проживающие в доме хулиганы, наркоманы, проститутки и развратники. Пенсионерка намерена покончить с ними самым радикальным способом.

Правоохранители, выслушав старушку, вызвали медиков определенной специальности. Пока что женщину определили в соответствующее лечебное учреждение, где с ней будут работать врачи. По словам соседей, пенсионерка отличалась буйным характером. Она кричала на жильцов, а некоторых пыталась ударить палкой. Сообщается, что эвакуация не проводилась.