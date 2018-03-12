Жительница Омска грозилась убить вахтера больницы за отсутствие бахил

Сегодня, 14:45

В детской больнице Омска мать пациента угрожала расправой вахтерше. Конфликт произошел из-за того, что работница медучреждения не надела бахилы.

Как сообщается, в детской больнице сработала «тревожная кнопка» сигнализации. На место оперативно прибыл отряд Росгвардии. Вахтерша рассказала им причину вызова.

Как оказалось, вахтерша вошла без бахил в палату, где лежал мальчик. Как раз в это время пациента навещала его мать. Мать, заметив, что сотрудница без бахил, принялась оскорблять ее различными нецензурными словами, в следствии чего началась словесная перепалка. После этого взбешенная посетительница устроила настоящий скандал. Она мешала медработникам выполнять свои обязанности, а после принялась угрожать вахтерше расправой. Тогда работники и приняли решение нажать «тревожную кнопку».

Сотрудники Росгвардии арестовали «скандалистку» и доставили в ближайшее отделение полиции. Сейчас происходит разбирательство.