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В Москве семья отравилась жидкими гвоздями во время ремонта

Сегодня, 14:29

В Москве целая семья отравилась жидкими гвоздями во время ремонта квартиры. Инцидент произошёл в воскресенье.

В сообщении указано, что мужчина приобрел монтажный клей в строительном супермаркете. Дома он хотел всего лишь приклеить несколько пластиковых панелей к потолку. После небольшого ремонта мужчина забыл открыть окна на проветривание. Из-за этого вся семья отравилась едким запахом жидких гвоздей и вредными испарениями. К вечеру того же дня двум несовершеннолетним сыновьям стало плохо, началась тошнота и рвота, стала кружиться голова. Позже аналогичный недуг наблюдался и у супруги. Отмечается, что сам ремонтник чувствовал себя удовлетворительно.

Семейству пришлось вызвать медиков. Сейчас жизням пациентов ничего не угрожает.


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