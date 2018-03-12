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Число выживших в крушении самолета US-Bangla Airlines достигло 23

Сегодня, 14:16

В Неваде при посадке потерпел крушение самолет авиакомпании US-Bangla Airlines, на борту которого пребывали около 70 человек. В данный момент известно, что 23 человека выжили, около 38 погибли. 10 пассажиров числятся пропавшими без вести.

По данным спасателей, причиной авиакатастрофы в аэропорту Катманду мог стать технический сбой, однако точные данные появятся только после осмотра обломков авиалайнера. В данный момент с места трагедии вывозят трупы жертв и пострадавших.

Спасатели уточняют, что выжить удалось 23 пассажирам. 10 человек в данный момент числятся пропавшими без вести. Работы на месте крушения US-Bangla Airlines продолжаются.


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