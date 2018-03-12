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Житель Нальчика купил автомобиль, угнанный 12 лет назад в Болгарии

Сегодня, 14:04

В Нальчике у местного жители обнаружили автомобиль, который находился в угоне с 2006 года. Машину похитили 12 лет назад у гражданина Болгарии.

Правоохранительные органы во время проверки на дороге остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Нальчика. В ходе проверки было установлено, что мужчина является официальным владельцем машины, которую 12 лет назад угнали в Болгарии.

В данный момент автомобиль местного жителя изъят для выяснения обстоятельств. Владелец авто предоставил в полицию все документы, подтверждающие приобретение машины официальным путем.


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