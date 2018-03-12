В Челябинской области 8-летнему мальчику в маршрутке придавило пальцы

Сегодня, 14:10

В Челябинской области 8-летнему ребёнку зажало пальцы в маршрутке. Происшествие имело место в населённом пункте Троицк.

Как сообщили свидетели, чрезвычайное происшествие заключалось в том, что пальцы мальчика заклинило между стёклами транспортного средства. Пассажиры обратились в спасательную службу. Кроме этого, они сами пытались помочь ребёнку. В результате некоторых усилий удалось высвободить только один палец, второй остался там же. Троицкий спасательный отряд приехал на место происшествия, а точнее в район остановки "Седьмая школа", где закончил начатую пассажирами помощь. Спасатели без повреждений освободили другой палец мальчика посредством капроновой нити.