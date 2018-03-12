В Биробиджане нашли труп студентки технологического техникума

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В Биробиджане обнаружили тело студентки в общежитии технологического техникума. Ужасную находку выявили сотрудники областного учебного учреждения.

Тревогу поднял учитель, когда девушка не явилась на занятия. Позже данную информацию подтвердили в руководстве техникума. Как выяснилось, пришлось выламывать дверь в комнату общежития, в которой жила девушка. После того, как сотрудники учебного заведения вошли в помещение, они увидели труп студентки. В результате инцидента на место прибыли правоохранительные органы. Как сообщило руководство техникума, полиция закончила свои работы на месте смерти.

На данный момент она занимается выяснением всех обстоятельств произошедшего.