Пассажиры сняли на видео падение самолета US-Bangla Airlines в Непале

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В аэропорту Катманду пассажиры сняли на видео падения самолета US-Bangla Airlines. В результате трагедии погиб 61 человек, 17 пассажиров выжили и уже госпитализированы.

Пассажиры, которые находились в здании аэропорта Катманду, сняли на видео место падения авиалайнера при посадке. В ролике заметны черные клубы дыма, которые окутали территорию вокруг места крушения самолета авиакомпании US-Bangla Airlines. Ранее в сети появилось первое фото разбившегося лайнера, на борту которого находились 78 человек.

В данный момент на месте происшествия работают спасатели. Уже удалось обнаружить 17 выживших пассажиров. В ближайшие часы спасатели начнут разбирать обломки и устанавливать причину крушения.