В ЕАО школьница в погоне за селфи получила удар током и ожоги

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В Еврейской автономной области вчера произошло чрезвычайное происшествие, которое могло закончиться фатально. На околице села Амурзет 14-летняя школьница в погоне за эффектным селфи забралась на территорию электроподстанции и была поражена током высокого напряжения, получив многочисленные ожоги.

В коммуникационном отделении областной прокуратуры сообщили, что группа сельских школьников отправилась на прогулку. Возле здания подстанции одна из девочек захотела сфотографироваться на фоне проводов и приборов, чтобы затем выложить снимки в социальную сеть. Из-за высокой влажности почвы школьница попала под электрический разряд высокого напряжения.

Приехавшие на место происшествия медики диагностировали многочисленные ожоги лица, тела и конечностей пострадавшей. Девочка была немедленно госпитализирована в больницу ближайшего города. Прокуратура проводит расследование. В частности выясняется, почему подстанция не находилась под охраной. Проверяется техническое состояние объекта повышенной опасности.