В Калининграде полуторагодовалый мальчик подавился таблеткой и умер

Сегодня, 12:50

СУ СК России по Калининградской области расследует обстоятельства гибели полуторагодовалого мальчика. Мать дала ребенку таблетку-капсулу, которой он подавился. Медики констатировали смерть от асфиксии в одной из квартир на улице Генерала Раевского 11 марта.

В Калининграде 11 марта медицинские работники подтвердили факт смерти полуторагодовалого ребенка. Причиной смерти стала асфиксия (удушье), спровоцированная неправильным приемом аптечных препаратов в виде таблеток. Капсулу с лекарством мать дала мальчику. Помочь ребенку родители не смогли. Соседи семьи заявили, что они недавно переехали на эту съемную квартиру.

Негативных поступков за парой не замечали, за ребенком они следили и надлежаще обеспечивали. По факту проводится доследственная проверка. Родителей и соседей допрашивают специалисты следственного управления.