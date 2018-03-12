Кемеровский магазин разводит рыжих тараканов

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В Кемеровском магазине нашли рыжих тараканов. Их обнаружили сотрудники Управления Роспотребнадзора Кемеровской области в результате рейдов. Происшествие имело место в одной из торговых точек сети "Колмогоровский бройлер".

Как сообщили источники, Рудничный суд города Кемерово взял на рассмотрение ряд материалов административного нарушения в сторону частного предпринимателя, владеющего сетью таких магазинов. Роспотребнадзор составил протокол в связи с проверками одной из его торговых точек.

Исходя из санитарно-эпидемиологического заключения, который составили специалисты, в помещении предприятия обитают тараканы. Суд постановил в данном нарушении наказать предпринимателя и выписал штраф 1500 рублей.