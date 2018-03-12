В Курске на женщину упала глыба льда

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В Курске на горожанку сверху свалилась глыба льда. Происшествие имело место в Железнодорожном районе 11 марта.

Как сообщают источники, это случилось днём возле дома №1 на улице Герцена. Потерпевшую отвезли с травмами головы в местную больницу. По предварительным данным, лёд рухнул с крыши десятиэтажного дома. Медики сообщили, жизни пациентки ничего не грозит.

На данный момент информацию о несчастном инциденте направили в прокуратуру, а также в Следственный комитет, уточнили собеседники информагенства.