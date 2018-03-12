В Челябинске мужчина избил четырёхмесячного ребёнка

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В Челябинске в Курчатовском районе 40-летний мужчина избил маленького ребёнка, возраст которого составляет четыре месяца. Девочка находится в реанимации.

Как стало известно, происшествие имело место в праздничные дни, 9 марта. По предварительной информации, челябинец нанёс травмы в область головы маленькой дочери своей знакомой. Глава следственного отделения Курчатовского района СУ СКР Челябинской области Игорь Митрохин сообщил, что обвиняемый задержан. Его поместили в камеру временного содержания. В связи с фактом избиения ребёнка полиция возбудила уголовное делопроизводство по статье "Умышленное нанесение тяжкого вреда малолетнему ребёнку".

Сейчас решается вопрос про предъявление задержанному обвинений и выборе меры наказания.