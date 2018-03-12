В Волгограде годовалый ребенок выпил жидкость для прочистки труб

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В Волгограде врачи реанимационного отделения клиники экстренной помощи борются за жизнь годовалого ребенка, который из-за беспечности родителей выпил жидкость для прочистки труб «Крот». В настоящее время состояние мальчика крайне тяжелое.

Как сообщают в коммуникационном подразделении городской полиции, чрезвычайное происшествие произошло в одном из спальных районов Волгограда воскресным вечером. Пока родители смотрели телевизор, предоставленный самому себе ребенок, пробрался в ванную комнату, нашел бутылку с жидкостью и сделал глоток. Увидев состояние сына, родители немедленно вызвали скорую помощь.

Правоохранители, в настоящее время проводят проверку по факту происшествия. По словам соседей, семья, в которой отравился ребенок, является благополучной. Родители ведут здоровый образ жизни. Медики напоминают, что в доме, где есть маленький ребенок, необходимо тщательно прятать все потенциально опасные предметы, химические и токсические жидкости.