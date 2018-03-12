Отец умершей девочки рассказал подробности трагедии в роддоме Рязани

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В роддоме №1 города Рязань 11 марта произошла трагедия. В результате родов появилась на свет мертвая девочка. Отец ребенка рассказал подробности ситуации.

Рязанский роддом №1 не смог оказать нужную помощь роженице, что стало причиной гибели новорожденного ребенка. По словам отца девочки, так все и было. Процесс родовой деятельности длился около двух суток и врачи не уделили нужного профессионального внимания матери и ребенку. Родителям сообщили о причине смерти малыша в результате обвития пуповиной.

На данный момент отец умершей девочки не может найти никого из администрации лечебницы. Ему сказали, что будут проводить вскрытие, а мужчина настаивает на проведении независимой экспертизы. Эту историю рассказали на всеобщее обозрение, чтобы обезопасить новорожденных в будущем.

«Потому что если сор из избы не вынести, то они как обычно отпишутся и все», - уверен пострадавший отец.