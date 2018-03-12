В Южно-Сахалинске женщину избили на глазах её ребёнка за место на парковке

Сегодня, 10:15

В Южно-Сахалинске две женщины побили третью за место на парковке. Потасовка произошла на глазах 10-летней дочки потерпевшей.

Как рассказала автоледи, она прибыла в гости к своей матери вечером 11 марта. Далее поставила своё транспортное средство у дома. Спустя полчаса женщина вышла к своей машине, где её встретила дама, заявившая, что это её место на парковке. Потерпевшая проигнорировала агрессивное поведение и усадила ребёнка в салон.

"Как только я тронулась с места, она начала оскорблять меня и моего ребёнка. Дочка начала плакать от страха. После этого выбежала её подруга и они вдвоём начали меня бить. Хорошо, что нас разняла моя мама", - рассказала автоледи

После случившегося пострадавшая вызвала наряд полиции и написала заявление. Теперь сотрудникам правоохранительных органов нужно разобраться в данном инциденте.