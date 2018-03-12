В Иране нашли черный ящик разбившегося самолета

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В Иране в ходе поисковой операции нашли фрагменты турецкого самолета. Судно, следовавшее из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул, исчезло с экранов радаров 11 марта в 18:20 мск. Также специалисты обнаружили черный ящик самолета холдинга Basaran.

Замгубернатора в иранской провинции Чехармехале и Бахтиарии Джафар Мардани подтвердил, что специалистам спасательно-поискового отряда удалось обнаружить черный ящик самолета холдинга Basaran.

Вечером 11 марта судно потерпело крушение. На борту находились 11 человек. Судьба пассажиров остается не ясной. Найденный самописец поможет специалистам установить причины крушения авиалайнера и воссоздать картину происшествия.