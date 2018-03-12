В Дагестане мужчины на руках несли умирающую девушку почти 40 километров

Сегодня, 10:07

В Дагестане мужчины несли заболевшую девушку на руках в ближайшую больницу. Все мужское население аула попеременно несли девушку в госпиталь, который располагается в 37 километрах от них.

Между двумя населенными пунктами пролегают лишь горные тропы и небольшие дорожки. Отсутствие возможности проезда транспорта заставило мужчин на руках нести свою односельчанку. Несмотря на самоотверженность мужчин, которые несли девушку по заснеженным горным тропам Дагестана, дойти до больницы им не удалось.

Преодолев половину пути, мужчины были вынуждены повернуть обратно. Девушка скончалась у них на руках. Мужчины повернули обратно, в аул Хушет, чтобы похоронить девушку, так и не дойдя до села Метрада, где располагался госпиталь.