В Новочебоксарске хулиган расстрелял троллейбус

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В Новочебоксарске юный хулиган расстрелял троллейбус. Инцидент произошёл в четверг 8 марта.



Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что пассажиры, находящиеся в салоне троллейбуса по маршруту №54, услышали звуки стрельбы. В результате этого на заднем стекле появились трещины. Как сообщают очевидцы, пальба была открыта в районе остановки "Кинотеатр Атал".

Несколько свидетелей замметили, что до этого на остановке оказался подросток в светлой кепке. Он держал в руках предмет, схожий с пистолетом. Из-за этой яркой приметы полиция смогла установить и задержать хулигана.

Сообщается, за совершённое хулиганство ответят родители парня.