В Ноябрьске на припаркованный BMW упали стройматериалы с крыши дома

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Происшествие случилось в Ноябрьске. Мужчина, выходя из дома утром, обнаружил повреждения на своей машине BMW, которую ранее припарковал возле дома. Выяснять причину долго не пришлось. Виной всему оказались стройматериалы, свалившиеся с крыши.

Автовладелец незамедлительно позвонил в управляющую компанию, чтобы высказать им свои претензии. Однако в компании ему сказали, что это вовсе не их стройматериалы. Представители управляющей компании заявили, что они такими материалами не пользуются.

Тогда владелец автомобиля решил взять расследование в свои руки, предварительно позвонив в полицию. Он поднялся на крышу и обнаружил, что там действительно очень много точно таких же материалов, которые повредили его автомобиль. Помимо этого, мужчине удалось выяснить, что одна из его соседок выходила из дома в 7:50 по местному времени и машина его была цела и невредима. Однако когда он сам вышел из дома 20 минут спустя падение стройматериала уже произошло.

Виктор, владелец автомобиля, отмечает, что управляющие компании должны лучше следить за тем, что рабочие оставляют на крышах. Сегодня ветер сдул их на машину, а завтра на месте машины окажется человек.