В Ульяновске подростки поламали почтовые ящики в подъезде

Сегодня, 09:03

В Ульяновске школьники повредили почтовые ящики в подъезде. Инцидент имел место в новом доме №44 по улице Южной. Подростки, сами того не подозревая, попали на камеры наблюдения.

На кадрах чётко видно, как они агрессивно вырывают дверцы. Жители дома сообщают, что такие акты вандализма у них происходят нередко. Кроме этого уже направили заявление в управляющую организацию на счёт инцидента. Теперь готовят обращение в правоохранительные органы.

"Вот буквально вчера в подъезде перебили почтовые ящики. И это не в первой. Тут выбивают стёкла, ломают двери, крадут пружины, лампочки. А дом-то относительно новый. Хорошо, что на видео всё снято. Это гопники", - жалуется один из жителей дома.