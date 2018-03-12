Россиян шокировало видео, на котором сотрудники «Почты России» пинают посылки ногами

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В Сети появилось шокирующее видео, снятое на телефон неравнодушным жителем Ноябрьска. На кадрах видно, как сотрудники «Почты России» разгружают фургон с посылками, при этом с глумливыми репликами пинают отправления ногами.

После публикации видео, социальные сети буквально взорвались. Пользователи писали возмущенные комментарии и вспоминали собственные случаи, когда посылки к ним приходили в крайне неприглядном виде. Людей поразил цинизм, с которым сотрудники государственного почтового ведомства «играют в футбол» посылками и бандеролями.

Руководство «Почты России» в Ямало-Ненецком округе вынуждено было отреагировать на видео и дать комментарий. По словам сотрудника коммуникационного подразделения ФГУП, начато служебное расследование. Виновники будут выявлены и уволены по соответствующей статье. Кроме того, с работниками будут проведены дополнительные инструктажи и тренинги по соблюдению принятых в «Почте России» нормативов.