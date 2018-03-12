В Сургуте в мусорном баке нашли труп младенца

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В Сургуте мать выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак. Коммунальщики утром 12 марта нашли в контейнере на улице Профсоюзов труп малыша среди мусора.

Сотрудники ДЕЗа сразу после обнаружения тела младенца обратились в полицию. Правоохранительные органы прибыли на место и начали устанавливать обстоятельства происшествия. Оперативники опросили жителей ближайших домов и возможных свидетелей, которые могли оказаться свидетелями преступления.

В данный момент разыскивается мать мертвого ребенка. Сняты записи с камер видеонаблюдения. Все материалы в ближайшее время будут доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Труп ребенка доставили на судмедэкспертизу, которая поможет установить причину и время смерти.