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В центре Ростова внезапно загорелась Toyota

Сегодня, 08:22

В Ростове-на-Дону возле одного из домов спального района вчера произошло чрезвычайное происшествие. На глазах у случайных прохожих внезапно вспыхнул припаркованный внедорожник Toyota RAV-4. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы события, иномарка вспыхнула внезапно и сразу была охвачена ярким пламенем. Владелец рядом стоящего автомобиля попытался потушить загоревшуюся машину своим огнетушителем, однако у него ничего не вышло. Прибывшие на место происшествия пожарные за несколько минут погасили пламя. Иномарка выгорела полностью и вряд ли подлежит восстановлению.

Владелец Toyota подозревает умышленный поджог и через социальные сети обратился к ростовчанам с просьбой поделиться информацией или предоставить видеозапись инцидента, если она есть у кого либо. Обещано денежное вознаграждение. В свою очередь, правоохранители начали официальное расследование происшествия. Будет проведена соответствующая техническая экспертиза. В Ростове это не первый случай, со сгоревшим дорогостоящим автомобилем.


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