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Незнакомец в Перми сломал челюсть девушке на 8 марта

Вчера, 22:14

В Перми незнакомый мужчина сломал девушке челюсть и нанес травму головы возле одного из баров, когда та вышла перекурить. Это произошло в день 8 Марта, когда вся страна отмечала Всемирный женский день.

Сотрудники МВД Перми проводят розыск неизвестного мужчины, который 8 Марта травмировал посетительницу одного из баров в Перми. Как было установлено, девушка вышла из помещения, чтобы покурить, но вдруг почувствовала удар от неизвестного мужчины. Он был направлен в область челюсти.

После резкой боли девушка потеряла сознание и пришла в себя только в больнице. По словам докторов, у пострадавшей диагностирован перелом нижней челюсти и сотрясение мозга. Эта травма случилась на фоне ушибов головы. Сотрудники полиции ведут розыскную работу относительно неизвестного злоумышленника. Камер наблюдения возле бара нет, а лица и примет пострадавшая не помнит.


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