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Мать и отчим избивали дочь ради забавы во Владивостоке

Вчера, 20:31

В городе Владивосток педагоги местной школы обратились в полицию после того, как обнаружили на теле несовершеннолетней ученицы побои. После длительного молчания девочка призналась, что мать и отчим избивали ее в целях развлечения.

17-летняя жительница Владивостока появилась в школе с многочисленными побоями на теле. Их заметили учителя и поинтересовались, откуда появились ссадины на теле девочки. Школьница созналась, что ее побили отчим и мать, когда решили развлечься.

Врачи обнаружили кровоподтеки и множество синяков.

Девочке было страшно идти домой, поэтому ее проводили сотрудники полиции. На месте они провели опрос матери, которая призналась в содеянном. На нее был составлен административный протокол и выписан штраф.

На данный момент ведется проверка по факту нанесенных ушибов девочке.


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