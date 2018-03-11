Лезвие ножа в хлебе обнаружила девушка в Оренбурге

Вчера, 20:01

В соцсетях девушка предупреждает горожан быть внимательными в приеме белого хлеба, купленного в «Степном» на улице Дзержинского. Внутри купленного ею изделия находилось лезвие ножа. Находку пострадавшая обнаружила дома.

Оренбурженка стала жертвой ошибки на производстве хлебобулочных изделий. Девушка нашла в мякоти белой буханки лезвие канцелярского ножа. Как предмет попал в готовый продукт, остается непонятным. Фото инцидента попало в соцсети, как предупреждение другим покупателям.

«Продавец после разговора сказала, что да, был такой в тот день, но никаких мер по устранению лезвия не было предпринято!!!!!!», - разочаровано сообщает потерпевшая.

Пост опубликован в местном паблике. Данных о похожих находках по городу пока нет.