В Воронежской области 8-летняя девочка провалилась под лёд

Вчера, 19:55

Вчера, 10 марта, в селе Старая Криуша, расположенном в Петропавловском районе Воронежской области, произошел несчастный случай, вследствие которого погибла девочка 8-летнего возраста.

Как стало известно, примерно в 12 часов дня служащим спасательной службы было сообщено о том, что на местной реке 8-летняя девочка провалилась под лед.

Прибывшие на место спасатели искали девочку несколько часов, однако, лишь к 16:00 водолазам удалось обнаружить тело погибшей.

Сотрудниками внутренних дел была начата доследственная проверка.