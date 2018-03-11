VistaNews.ru


В Воронежской области 8-летняя девочка провалилась под лёд

Вчера, 19:55

Вчера, 10 марта, в селе Старая Криуша, расположенном в Петропавловском районе Воронежской области, произошел несчастный случай, вследствие которого погибла девочка 8-летнего возраста.

Как стало известно, примерно в 12 часов дня служащим спасательной службы было сообщено о том, что на местной реке 8-летняя девочка провалилась под лед.

Прибывшие на место спасатели искали девочку несколько часов, однако, лишь к 16:00 водолазам удалось обнаружить тело погибшей.

Сотрудниками внутренних дел была начата доследственная проверка.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.