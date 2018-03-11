В Екатеринбурге во дворе жилого дома обнаружили труп мужчины

Вчера, 19:21

В Екатеринбурге пользователи социальных сетей прочли сегодня сообщение местной жительницы. В нем говорилось, что во дворе жилого дома на улице Викулова лежал труп убитого мужчины. Горожанка призывала свидетелей происшествия откликнуться.

Между тем, местные оперативные сотрудники и представители Следственного управления не торопятся с выводами. Коммуникационное подразделение МВД сообщило, что предварительные итоги расследования не подтверждают, что произошло именно убийство. В данный момент правоохранители рассматривают другую версию. Жителей города просят успокоиться и дать профессионалам спокойно делать свою работу.

В настоящее время имя погибшего и его возраст не озвучивается. Проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой инцидент получит правовую квалификацию.

Ранее сообщалось, что в спальном районе Екатеринбурга на детской площадке был обнаружен труп пожилого мужчины со следами сильного обморожения. По этому делу тоже проводится расследование.