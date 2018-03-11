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Под Чебоксарами лиса решила не пускать жильцов в подъезд

Вчера, 19:29

Под Чебоксарами жильцов в подъезд не допускала не собака, а местная лиса, пришедшая из леса. Почему она решили прибегнуть к подобной акции, устанавливается.

Очевидцы сообщают, что это было не взрослое животное, а лисёнок. Многим из них показалось, что он был раненым.

Животное пришло в посёлок Кугеси и легло на пороге у входа в подъезд многоэтажного дома.

Это произошло в строении, находящемся по адресу Кутузова,16. Люди, которые возвращались к себе домой, столкнулись с необычным препятствием.

Входную дверь перегораживала небольшая лисица. Впрочем, агрессии она не проявляла. Очевидица сообщила, что, когда её муж сильно топнул ногой об асфальт, животное предпочло убежать.

При этом оно сильно прихрамывало на одну из своих лап.

Куда далее подался детёныш лисы, пока не известно. Местные пользователи сети уже озаботились дальнейшей судьбой лисёнка и даже предлагают организовать его поиски.


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