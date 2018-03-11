В ХМАО мальчик ранил 13-летнюю девочку ножом

Вчера, 19:10

В ХМАО в ходе ссоры 13-летняя обидчица получила ножом в живот от четвероклассника.

Сотрудники Следственного комитета расследуют обстоятельства причинения вреда здоровью 13-летней школьнице в городе Советский (ХМАО-Югра). Мелкая ссора между детьми привела к трагедии 3 марта. Утром во дворе жилого дома возник конфликт между четвероклассником и семиклассницей, в результате чего около 11:30 мальчик нанес девочке ножевое ранение в живот.

Пострадавшая была доставлена в ближайшую больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Здоровье и жизнь девочки вне опасности.

По факту данного инцидента было заведено уголовное дело, проводится проверка, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.