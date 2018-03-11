В Ростове мужчина едва не скончался, запив таблетки алкоголем

Вчера, 18:53

Вечером 9 марта в городе Ростов-на-Дону мужчина чуть не умер, запив таблетки алкоголем.

В квартире пострадавшего проходила вечеринка, в ходе которой он вместе с друзьями распивал спиртные напитки. После ухода товарищей 34-летний молодой человек почувствовал головную боль. Чтобы ее заглушить, он решил принять горсть таблеток и запить их оставшимся алкоголем.

Спустя некоторое время жителю Ростова стало плохо и он обратился в скорую помощь. Врачи установили у пациента острое отравление и немедленно отвезли мужчину в больницу.

Как сообщают, сейчас его жизни ничего не угрожает.