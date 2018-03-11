Хозяйка кота устала держать его на руках и решила усыпить

Вчера, 18:44

Хозяйка больного кота не захотела держать больше животное на руках и настоятельно требовала усыпить животное. Но питомец Васька остался жив благодаря неравнодушию ветврачей и нашел другой себе дом.

Ветврачи одной из клиник в Красноярске сообщили грустную новость. Одна из посетительниц устала держать своего приболевшего кота на руках и начала требовать немедленного его усыпления. После этого она просто оставила животное в кабинете и покинула здание лечебницы. Причину такого поступка она мотивировала усталостью.

Доктора не последовали требованиям хозяйки четвероногого ушастика. Они оказали ему нужную медпомощь, сохранив коту дар жизни. Домашний питомец оказался миролюбивым и ласковым. По последним данным, Васька уже нашел другую себе семью и уютный дом. Он по-прежнему доверяет людям, хотя и оказался предан хозяйкой в самый ответственный момент.