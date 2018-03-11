В Вологде мать била своего ребенка лопатой по губам

Вчера, 18:36

На набережной реки в городе Вологда сделали каток, на котором катаются дети. Одна из жителей города стала свидетелем того, как мать избивала своего ребенка лопаткой по губам и лицу.

Сейчас идет активное обсуждение ситуации, которая произошла в Вологде. Очевидцы говорят, что ребенок не хотел уходить с катка. После неудачных уговоров отца девочки к спору подключилась ее мать, которая просто замахнулась и со всей силы начала бить малышку пластмассовой лопаткой по губам. Затем женщина принялась лупить девочку руками по щекам.

Находившееся рядом люди не выдержали такого жестокого обращения и заступились за ребенка. На их возмущения молодая мать сначала не реагировала, а потом заявила, что ей очень трудно справляться с двумя детьми. Отец детей, стоявший рядом, даже не думал как-то останавливать свою жену, что тоже потрясло очевидцев.

Инцидент вызвал большой резонанс среди жителей города, которые в социальной сети начали активно обсуждать произошедшее.

В комментариях люди призывают органы опеки обратить внимание на эту семью. Они надеются, что кто-нибудь сможет прекратить столь жестокое обращение с детьми.