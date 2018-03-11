В Белоруссии задержали пьяную беременную женщину за рулем авто

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В Белоруссии работники ГАИ задержали беременную женщину, которая в состоянии сильного алколгольного опьянения находилась за рулём автомобиля. Об инциденте заявила Государственная автоинспекция по Брестской области.

Как выяснилось позже, девушка направлялась домой из клуба, где пила спиртное с подругами 8 марта. Правоохранители заметили машину "Мазда", которая ехала с выключенным светом, хотя это было ночное время. После того, как машину остановили, женщина вышла и сама пошла в сторону остановившего её инспектора.

"В глаза сразу бросилось то, что она была беременна. Никто не мог даже и подумать, что такое может быть и что дальше делать. Состояние женщины было подозрительным", - сообщили на сайте ведомства.

Сотрудники ГАИ попросили даму пройти медицинскую проверку, после которой стало понятно, что она нетрезва. Сообщается, что срок беременности составлял 20-ю неделю. В итоге ей вменят штраф и лишат водительских прав на три года.