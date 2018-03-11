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В Калуге мужчина умер посреди улицы от инфаркта

Сегодня, 18:05

В Калуге мужчина умер просто посреди улицы до приезда скорой помощи. Предположительно, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Как сообщила одна из женщин, которая пыталась помочь потерпевшему мужчине, скорая помощь приехала только через 40 минут после вызова. По словам свидетельницы трагедии, она ехала с отцом в машине по проезжей части. В какой-то момент они заметили, что идущий мужчина склонился возле дерева и начал падать медленно на снег. Это произошло на улице Жукова недалеко от остановки общественного транспорта.

Когда женщина выбежала из автомобиля и пыталась помочь, мужчина лежал с посиневшим лицом, изо рта текла слюна и пена. Неравнодушная калужанка вызвала скорую и побежала в аптеку за нашатырем. Но когда медики приехали, пострадавший был мертв. Они сказали, что такие последствия мог спровоцировать обширный инфаркт. Идет выяснение обстоятельств, подключена полиция и эксперты.


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