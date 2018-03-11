Во Владивостоке сфотографировали "сосульки-мутанты"

Сегодня, 17:48

Выпавший несколько дней назад снег во Владивостоке начал очень активно таять после повышения температуры воздуха. В связи с этим на крышах домов образовались сосульки, которые достигают поистине гигантских размеров.

Некоторые из свисающих ледяных «монстров» достигают более 5 метров. Другие же свисают примерно на два-три этажа вниз.

Службы, отвечающие за уборку сосулек, на данный момент задействованы в очистке города от сугробов снега. Поэтому жителям Владивостока нужно быть очень осторожными и внимательными, чтобы избежать травм от падающих сосулек.