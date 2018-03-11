В Петербурге кусок льда упал с высоты на иномарку и разбил стекла

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В северной части Санкт-Петербурга кусок льда свалился на иномарку и разбил лобовое и заднее стекло. Volkswagen оказался на парковке возле одного из жилых домов.

В социальной сети обсуждают неприятное событие, которое произошло в северной части Петербурга 11 марта. Возле одного из многоэтажных домов на парковке иномарка Volkswagen пострадала от обрушившегося на нее куска льда с крыши. В результате удара заднее стекло полностью лопнуло и рассыпалось, а по переднему пошли массивные трещины.

В момент удара внутри иномарки не было никого, так что пострадавших среди людей нет. Неприятность произошла на улице Савушкина. Резкая оттепель и ночной мороз спровоцировали скопление льда на крышах зданий. Обозреватели предупреждают, чтобы прохожие были осторожны, так как сосульки есть на многих зданиях и их обвал может привести к травмам.