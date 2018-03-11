В Татарстане на мусорной свалке разбросали трупы убитых собак

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В Татарстане в Тукаевском районе на мусорной свалке местные жители обнаружили разбросанные трупы убитых собак.

В социальных сетях появились снимки, сделанные в поселке в Тукаевском районе Татарстана, где обнаружили большое количество мертвых собак, которые были разбросаны по территории свалки. Пользователи сети уточнили, что недавно в поселке и окрестностях специалисты отстреливали собак, после чего сгрузили все мертвые тела на свалке в черте населенного пункта. Местные жители возмущены ситуацией и созданными антисанитарными условиями. Трупы начали разлагаться, что только ухудшило экологические условия в регионе и республике.

Был направлен соответствующий запрос руководителю Тукаевского государственного ветеринарного объединения жители поселка Татарстан, в котором сельчане призывают устранить нарушения санитарных правил и дать правовую оценку подобным действиям.