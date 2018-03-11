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В Йошкар-Оле пожарная машина потушила сама себя

Сегодня, 16:57

В Йошкар-Оле пожарные тушили свою пожарную машину. Возгорание произошло вечером 9 марта.

Спасатели были вынуждены достать шланг из загоревшегося транспортного средства. О произошедшем поведал один из свидетелей Данил Зимин. Как стало известно, чрезвычайное происшествие произошло по улице Свердлова. Очевидец зафиксировал это на видео. "Пожарная Машина подъехала на заправку. Внезапно появился дым. Он валил из машины. Работники пожарной службы достали шланг из этой же машины, хотя тушили они её "долго", рассказал вышеупомянутый свидетель. Деталей произошедшего на данный момент пока нет.


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