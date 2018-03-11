В Кирове снег сгребли с предвыборным стендом

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В районе Красной горки на Юго-Западе Кирова жители запечатлели уникальные кадры. На фото видно, как снег сгребли вместе с предвыборным стендом. Кто стал виновником нарушения 10 марта, пока неизвестно.

В Кирове 10 марта коммунальные службы нарушили права жителей города и демонтировали имитационный щит. Мотивы происшествия неизвестны. Ситуация выглядит так: для уборки снега было сформировано один сугроб. Под тяжестью массы покрова произошел завал щита, предназначенного для агитации.

«Щит, который там стоял, не выдержал и оказался в снежной свалке», - сообщает автор фотоснимков.

За содержанием стендов должны следить сотрудники избирательной комиссии. Последует ли дисциплинарная ответственность для тех, кто допустил, неизвестно.