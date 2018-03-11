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Тюменцу удалили гигантскую опухоль, о которой он не знал

Сегодня, 15:06

Жителю Тюмени удалили огромную опухоль, о которой тот даже и не подозревал. Такой необычный случай констатировали врачи-хирурги "Медицинского города" в Тюмени.

Как оказалось, опухоль составляла большую половину брюшной полости. Это была киста больших размеров. Она засела в мужчине на долгое время. Тюменец так бы и продолжал жить, ничего не подозревая, если бы он не прошёл медицинское обследование в местной клинике. Мезотелиальная киста брыжейки находилась у диафрагмы и доходила до малого таза. Опухоль давила на область тонкого кишечника и желудка, кроме этого, в ней уже начались проявляться новообразованные сосуды. В результате, удаление прошло с успехом для пациента.

Как говорит главный хирург Евгений Франк, данная опухоль бывает крайне редко, а именно у 1 из 100 тысяч. Сейчас пациент чувствует себя прекрасно, он лежит в стационарном отделении.


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